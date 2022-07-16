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Верещук про переселенців: не можна виселяти зі шкіл без надання житла

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Київ, Субота 16 липня 2022 17:04
Верещук про переселенців: не можна виселяти зі шкіл без надання житла Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

Місцева влада не може виселяти внутрішніх переселенців з приміщень шкіл без надання іншого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що ситуацію з переселенцями, які вимушено мешкають у навчальних закладах, обговорили на міжвідомчій нараді на чолі з віце-прем'єром з питань реінтеграції Іриною Верещук.

Зокрема перед початком навчального року переселенці почали скаржитися, що їх намагаються виселити зі шкіл. На гарячі лінії за тиждень надійшло понад 300 таких сигналів. Крім того, часто з переселенців намагаються стягувати орендну плату.

На нараді вирішили:

  • місцева влада в регіонах має створити додаткові резервні місця для розміщення переселенців;
  • тимчасові притулки для них буде реконструйовано або відремонтовано до холодів.

"Люди, які мали тимчасово переселитися до навчальних закладів, до початку навчального року мають бути забезпечені альтернативним житлом - придатним для проживання, утепленим та відремонтованим. Без цього умови виселення їх неприпустимі", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук розповіла, що робити переселенцям, яких виселяють із місць тимчасового розміщення.

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Ірина Верещук Переселенці з Донбасу
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