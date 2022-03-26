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Верещук обратилась к премьеру Нидерландов: предоставьте нам средства ПВО

Фото: вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артур Родивилов

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала Нидерланды предоставить Украине системы ПВО. Она предупредила, что если не закрыть небо, конфликт может перейти на всю Европу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Верещук для нидерландского телевидения.

"Если есть сила духа, сила воля и лидерство, а я убеждена, что у Рютте есть эти качества. Он поддерживает не только на словах, не только политически, экономически. Нам нужно конкретное оружие. Если мы ее получим, мы получим мир уже через некоторое время. Если этого не произойдет, мы получим конфликт в целой Европе", - заявила она.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Италии заявил, что для того, чтобы спасти миллионы, достаточно остановить одного человека, имея в виду российского президента Владимира Путина.

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ПВО