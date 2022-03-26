Верещук звернулася до прем'єра Нідерландів: надайте нам засоби ППО

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук закликала Нідерланди надати Україні системи ППО. Вона попередила, що якщо не закрити небо, конфлікт може перейти на всю Європу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Верещук для нідерландського телебачення.

"Якщо є сила духу, сила воля і лідерство, а я переконана, що у Рютте є ці якості. Він підтримує не тільки на словах, не тільки політично, економічно. Нам потрібна конкретна зброя. Якщо ми її отримаємо, ми отримаємо світ вже через деякий час. Якщо цього не станеться, ми отримаємо конфлікт в цілій Європі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Італії заявив, що для того, щоб врятувати мільйони, досить зупинити одну людину, маючи на увазі російського президента Володимира Путіна.

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