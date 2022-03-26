Верещук обіцяє гуманітарні коридори зі Славутича, Димера та Іванкова

Із захоплених російськими військами Славутича, Димера та Іванкова Київської області відкриють гуманітарні коридори. Українська сторона вже працює над цим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

"Славутич, Димер, Іванків. Ми чуємо вас, ми знаємо, що вам потрібні маршрути. Ми над цим працюємо", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські війська увійшли до Славутича, захопили лікарню і викрали мера.

Як заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, місцеві жителі вийшли на мирний протест проти захоплення міста, а окупанти намагаються розігнати їх пострілами в повітря.

Пізніше стало відомо, що міського голову відпустили, а військові вийшли за периметр Славутича.

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