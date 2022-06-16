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"Историческая встреча". В Кабмине озвучили ожидания от визита европейских лидеров в Киев

Фото: визит Шольца, Макрона и Драги в Украину (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги в Украину является историческим. Однако громких заявлений после встречи ожидать не стоит.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rainews.

По словам Верещук, это "историческая встреча", которая проложит путь к "более сильной Европе и более сильной Украине".

"Я не уверена, что после встречи будут какие-то громкие заявления, но независимо от того, чем она обернется, это будет историческая встреча, которая проложит путь к более сильной Европе и более сильной Украине", - сказала Верещук.

Как известно, 16 июня в Киеве с визитом прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Стоит отметить, что точная дата приезда политиков в Украину накануне не анонсировалась из соображений безопасности.

Также отметим, что Макрон уже сделал первое заявление по прибытии в Киев. Французский президент заверил в полной европейской солидарности с украинским народом.

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Олаф ШольцЭммануэль МакронМарио Драги