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Верещук намерена присоединиться к ТКГ после назначения министром

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 12:43
Верещук намерена присоединиться к ТКГ после назначения министром Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кандидат на должность министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук намерена присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Но пока неизвестно, в какой роли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Верховной раде.

"По моему пребыванию в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую принимать участие. Но что касается моего председательства - это вопрос до высшего политического руководства государства", - отметила Верещук.

Отметим, накануне профильный парламентский комитет рекомендовал назначить ее министром.

Напомним, предыдущий министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников занимал пост первого замглавы украинской делегации в ТКГ.

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