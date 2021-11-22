Верещук исключает подачу воды в Крым: это невозможно и запрещено законом

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - ответила она на вопрос о том, возможно ли возобновление подачи воды в Крым.

По ее словам, Украина намерена только достроить дамбу, чтобы предотвратить любую возможность попадания днепровской воды на полуостров.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже, если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - добавила она.