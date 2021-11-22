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Верещук виключає подачу води до Криму: це неможливо і заборонено законом

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Понеділок 22 листопада 2021 14:58
Верещук виключає подачу води до Криму: це неможливо і заборонено законом Фото: Ірина Верещук (Віталій Носаи/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виключає можливість відновлення подачі води до Криму. За її словами, це незаконно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг на адміністративному кордоні з Кримом.

"Це заборонено законом і всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - відповіла вона на питання про те, чи можливе відновлення подачі води в Крим.

За її словами, Україна має намір тільки добудувати дамбу, щоб попередити будь-яку можливість потрапляння дніпровської води на півострів.

"Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з'явилася, навіть, якщо ми політично хочемо комусь щось довести", - додала вона.

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Нагадаємо, попередній міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков говорив, що Україна надасть воду Криму у разі гуманітарної загрози українцям.

А президент Володимир Зеленський назвав окуповані Крим та Донбас екологічними бомбами.

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Крим Ірина Верещук
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