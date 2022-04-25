Верещук о гумкоридоре из "Азовстали": сегодня договоренностей нет

"Этому можно было бы верить (заявлению о прекращении огня, - ред.), если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацию гуманитарных коридоров", - заявила Верещук.

Министр по вопросам реинтеграции отметила, что гуманитарный коридор был анонсирован только в одностороннем порядке, в связи с чем опасность для гражданских и в дальнейшем существует.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодня, к сожалению, договоренностей нет", - добавила Верещук.

Также министр призвала генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских. Она попросила, чтобы в колонне присутствовали представители ООН и Красного Креста.

"Надеемся на результативность переговоров генерального секретаря ООН с российскими представителями", - добавила министр.