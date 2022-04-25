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Верещук про гумкоридор з "Азовсталі": сьогодні домовленостей немає

Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Росії заявило про, нібито, припинення бойових дій на території "Азовсталі" у Маріуполі. За словами віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, домовленості щодо евакуації немає, у зв'язку з чим це не є безпечно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верещук.

"Цьому можна було б вірити (заяві про припинення вогню, - ред.), якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори. Я знаю, що говорю, бо за дорученням президента особисто веду такі переговори та займаюся організацію гуманітарних коридорів", - заявила Верещук.

Міністр з питань реінтеграції відзначила, що гуманітарний коридор був анонсований лише в односторонньому порядку, у зв'язку з чим небезпека для цивільних й надалі існує.

"Отже, офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з "Азовсталі" на сьогодні, на жаль, домовленостей немає", - додала Верещук.

Також міністр закликала генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша виступити ініціатором й гарантом гуманітарного коридору з "Азовсталі" для цивільних. Вона попросила, аби в колоні були присутні представники ООН й Червоного Хреста.

"Сподіваємося на результативність переговорів генерального секретаря ООН з російськими представниками", - додала міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони РФ заявило про припинення бойових дій на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі з 14:00 25 квітня, нібито, для евакуації цивільних.

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