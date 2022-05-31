Вместо Верещук. Глава разведки возглавил штаб по вопросам военнопленных

Глава украинской разведки Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по обращению с пленными. Он сменил на этом посту вицепремьер-министра Ирину Верещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.
"Главой координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение приняло правительство утвердив его постановлением от 11 марта 2022 г. № 257.
Как отметили в ведомстве, основными задачами этого штаба являются:
Напомним, вчера Ирина Верещук сообщила, что Министерство реинтеграции перестало заниматься обменом военнопленных, а эти функции передали Главному управлению разведки.
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