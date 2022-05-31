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Вместо Верещук. Глава разведки возглавил штаб по вопросам военнопленных

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Глава украинской разведки Кирилл Буданов возглавил Координационный штаб по обращению с пленными. Он сменил на этом посту вицепремьер-министра Ирину Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

"Главой координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными назначен начальник ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняло правительство утвердив его постановлением от 11 марта 2022 г. № 257.

Как отметили в ведомстве, основными задачами этого штаба являются:

  • содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными;
  • содействие координации деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, других органов, органов местного самоуправления, воинских формирований, образованных в соответствии с законами, правоохранительных органов и общественных объединений по вопросам обращения с военнопленными;
  • определение путей и способов решения проблемных вопросов по обращению с военнопленными.

Напомним, вчера Ирина Верещук сообщила, что Министерство реинтеграции перестало заниматься обменом военнопленных, а эти функции передали Главному управлению разведки.

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Ирина ВерещукКирилл Будановвоеннопленный