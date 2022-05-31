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Замість Верещук. Глава розвідки очолив штаб з питань військовополонених

Фото: глава ГУР МО Кирило Буданов (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Глава української розвідки Кирило Буданов очолив Координаційний штаб з поводження з полоненими. Він замінив на цій посаді віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.

"Головою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими призначено начальника ГУР МО України", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалив уряд затвердивши його постановою від 11 березня 2022 р. № 257.

Як зазначили у відомстві, основними завданнями цього штабу є:

  • сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань поводження з військовополоненими;
  • сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об’єднань з питань поводження з військовополоненими;
  • визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, вчора Ірина Верещук повідомила, що Міністерство реінтеграції перестало займатись обміном військовополонених, а ці функції передали Головному управлінню розвідки.

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Ірина ВерещукКИрило Будановвоеннопленный