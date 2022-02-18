ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верещук об эвакуации жителей ОРДЛО: вся ответственность на России

Новина українською →
Киев, Пятница 18 февраля 2022 20:36
Верещук об эвакуации жителей ОРДЛО: вся ответственность на России Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Вся ответственность за эвакуацию жителей оккупированного Донбасса лежит на России. Украинская сторона не исключает, что эти меры приняты в провокационных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация. Если не дай бог что-то произойдет, и Россия в какой-либо способ будет что-либо объяснять, полная ответственность за то, что сейчас там происходит особенно с гражданским населением по международному праву лежит на Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что оккупанты могут сами обстрелять одну из таких эвакуационных колонн, чтобы обвинить Украину.

РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Ирина Верещук Обострение на Донбассе
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти