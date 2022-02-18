Верещук об эвакуации жителей ОРДЛО: вся ответственность на России

Вся ответственность за эвакуацию жителей оккупированного Донбасса лежит на России. Украинская сторона не исключает, что эти меры приняты в провокационных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Россия под предлогом эвакуации забирает детей с оккупированной территории и вывозит их в Ростовскую область. Я сразу хочу сказать, что целью может быть провокация. Если не дай бог что-то произойдет, и Россия в какой-либо способ будет что-либо объяснять, полная ответственность за то, что сейчас там происходит особенно с гражданским населением по международному праву лежит на Российской Федерации", - заявила она.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что оккупанты могут сами обстрелять одну из таких эвакуационных колонн, чтобы обвинить Украину.

РБК-Украина писало, что происходит на оккупированном Донбассе после объявления о массовой эвакуации мирного населения.