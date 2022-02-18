Верещук про евакуацію жителів ОРДЛО: вся відповідальність на Росії

Вся відповідальність за евакуацію жителів окупованого Донбасу лежить на Росії. Українська сторона не виключає, що ці заходи прийнято в провокаційних цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Росія під приводом евакуації забирає дітей з окупованої території і вивозить їх в Ростовську область. Я відразу хочу сказати, що метою може бути провокація. Якщо не дай бог щось станеться, і Росія в який-небудь спосіб буде що-небудь пояснювати, повна відповідальність за те, що зараз там відбувається особливо з цивільним населенням за міжнародним правом лежить на Російській Федерації", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна заявив, що окупанти можуть самі обстріляти одну з таких евакуаційних колон, щоб звинуватити Україну.

РБК-Україна писало, що відбувається на окупованому Донбасі після оголошення про масову евакуацію мирного населення.