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"Верес" здолав "Металіст 1925" у битві середняків Прем'єр-ліги

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Рівне, Неділя 14 травня 2023 16:08
"Верес" здолав "Металіст 1925" у битві середняків Прем'єр-ліги Фото: Команда Юрія Вірта виграла вдома (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою рівненського "Вереса" завершився матч 26-го туру чемпіонату України проти "Металіста 1925" із Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Верес" – "Металіст 1925" – 1:0

Голи: Г. Пасіч, 49

Вилучення: Курило, 59 (М, пряма червона картка)

Господарі з перших хвилин виглядали краще. Рівняни частіше потрапляли до фінальної третини поля і тримали в напрузі редути "Металіста 1925". Утім, до справді акцентованих ударів справа доходила вкрай рідко.

У середині тайму Ткачук ледь не переправив у ворота навіс Кльоца – кутовий. Згодом Блізніченко дивом не поцілив у нижній кут із лінії штрафного після сольного прориву. Натомість перед перервою Кучеров розрядив гармату метрів із 25-ти, але кіпер перевів м'яч за межі поля.

Зрештою, кількість моментів перейшла в якість на старті другої половини. Гол "Вереса" вийшов хрестоматійним. Геннадій Пасіч прорвався лівим флангом, на вході в штрафний зіграв у стінку з Лебеденком і з кута воротарського майданчика пробив Мозіля.

Полегшив завдання втримати перемогу рівнянам Курило. Оборонець "Металіста 1925" з'явився з лави запасних на 54-й хвилині, а за якихось п'ять обертів секундної стрілки вже змушений був піти у роздягальню. Центрбек зірвав атаку господарів фолом останньої надії проти Гайдучика та отримав пряму червону.

"Верес" цілком міг розвинути власний успіх. Мінімум півдесятка моментів створили та змарнували ті ж Кльоц і Пасіч, Дахновський, Гагун та інші. Тим не менше, підопічним Юрія Вірта вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. Тепер рівняни піднялися на 10-те місце в таблиці (27 очок).

До слова, раніше "Зоря" розтрощила "Металіст" із п'ятьма голами на виїзді.

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