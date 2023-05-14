"Верес" здолав "Металіст 1925" у битві середняків Прем'єр-ліги
Мінімальною перемогою рівненського "Вереса" завершився матч 26-го туру чемпіонату України проти "Металіста 1925" із Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур
"Верес" – "Металіст 1925" – 1:0
Голи: Г. Пасіч, 49
Вилучення: Курило, 59 (М, пряма червона картка)
Господарі з перших хвилин виглядали краще. Рівняни частіше потрапляли до фінальної третини поля і тримали в напрузі редути "Металіста 1925". Утім, до справді акцентованих ударів справа доходила вкрай рідко.
У середині тайму Ткачук ледь не переправив у ворота навіс Кльоца – кутовий. Згодом Блізніченко дивом не поцілив у нижній кут із лінії штрафного після сольного прориву. Натомість перед перервою Кучеров розрядив гармату метрів із 25-ти, але кіпер перевів м'яч за межі поля.
Зрештою, кількість моментів перейшла в якість на старті другої половини. Гол "Вереса" вийшов хрестоматійним. Геннадій Пасіч прорвався лівим флангом, на вході в штрафний зіграв у стінку з Лебеденком і з кута воротарського майданчика пробив Мозіля.
Полегшив завдання втримати перемогу рівнянам Курило. Оборонець "Металіста 1925" з'явився з лави запасних на 54-й хвилині, а за якихось п'ять обертів секундної стрілки вже змушений був піти у роздягальню. Центрбек зірвав атаку господарів фолом останньої надії проти Гайдучика та отримав пряму червону.
"Верес" цілком міг розвинути власний успіх. Мінімум півдесятка моментів створили та змарнували ті ж Кльоц і Пасіч, Дахновський, Гагун та інші. Тим не менше, підопічним Юрія Вірта вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. Тепер рівняни піднялися на 10-те місце в таблиці (27 очок).
До слова, раніше "Зоря" розтрощила "Металіст" із п'ятьма голами на виїзді.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.