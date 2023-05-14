"Верес" одолел "Металлист 1925" в битве середняков Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Верес" – "Металлист 1925" – 1:0

Голы: Г. Пасич, 49

Удаление: Курило, 59 (М, прямая красная карточка)

Хозяева с первых минут выглядели лучше. Ровенчане чаще попадали в финальную треть поля и держали в напряжении редуты "Металлиста 1925". Впрочем, до действительно акцентированных ударов дело доходило очень редко.

В середине тайма Ткачук едва не переправил в ворота навес Клеца – угловой. Вскоре Близниченко чудом не попал в нижний угол с линии штрафной после сольного прорыва. В свою очередь перед перерывом Кучеров разрядил пушку метров с 25-ти, но кипер перевел мяч за пределы поля.

В конце концов количество моментов перешло в качество на старте второй половины. Гол "Вереса" получился хрестоматийным. Геннадий Пасич прорвался левым флангом, на входе в штрафную сыграл в стенку с Лебеденко и с угла вратарской пробил Мозиля.

Облегчил задачу удержать победу ровенчанам Курило. Защитник "Металлиста 1925" появился со скамейки запасных на 54-й минуте, а спустя пять оборотов секундной стрелки уже вынужден был уйти в раздевалку. Центрбек сорвал атаку хозяев фолом последней надежды на Гайдучике и получил прямую красную.

"Верес" вполне мог развить собственный успех. Минимум полдесятка моментов создали и упустили те же Клец и Пасич, Дахновский, Гагун и другие. Тем не менее, подопечным Юрия Вирта хватило и одного забитого мяча для победы. Теперь ровенчане поднялись на 10-е место в таблице (27 очков).