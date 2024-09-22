УПЛ: "Верес" врятував нічию з "Інгульцем" завдяки пенальті на останніх хвилинах

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Верес" – "Інгулець" – 2:2

Голи: Кльоц, 65, Мрвальєвіч, 90+6 (пенальті) – Малиш, 39, Вілівальд, 45

На рівненському "Авангарді" зустрілися команди з нижньої половини таблиці. Господарі виграли в чемпіонаті лише один матч, мінімально здолавши ковалівський "Колос" у 4-му турі на виїзді. "Інгулець" же ще не пізнав смаку перемог, звівши внічию три з шести поєдинків.

У першому таймі перевагою одразу заволоділи гості. Агресивним пресингом вони скували дії рівнян у нападі, а самі доволі активно турбували голкіпера господарів Кожухара. Двічі небезпечно головою пробив Кисленко, загроза також була після ударів Малиша та П'ятова зі середньої дистанції.

"Верес" тримався майже тайм, але під завісу "поплив". На 39-й хвилині Малиш після вкидання з-за бокової найкраще зорієнтувався у штрафному та розстріляв ворота господарів. А через шість хвилин Вілівальд після розіграшу штрафного завдав результативного удару головою.

По перерві тренер господарів Олег Шандрук кинув у бій відразу трьох свіжих виконавців – Кучерова, Кльоца та Дахновського. І це спрацювало. На 65-й хвилині рівняни провели масовану атаку, яка таки призвела до взяття воріт. Захист "Інгульця" не зупинив удари Гайдучика та Кльоца. Останній пробив Паламарчука із третьої спроби.

У час, що залишився, "Верес" продовжував атакувати, і, зрештою, був винагороджений. На п'ятій компенсованій хвилині арбітр призначив у ворота гостей не надто очевидний пенальті. Бити взявся Мрвальєвіч, але схибив. Однак, судді надали йому другий шанс, вгледівши фол Паламарчука. Друга спроба чорногорця виявилася вдалою – 2:2 у підсумку.

"Верес" із п'ятьма очками в активі залишився на 13-му місці в таблиці УПЛ. "Інгульцю" зайовований бал дозволив піднятися на одну сходинку. Петровці з чотирма пунктами наразі перебувають на 14-й позиції.