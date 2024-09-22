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УПЛ: "Верес" спас ничью с "Ингульцем" благодаря пенальти на последних минутах

Фото: "Верес" спасся на 90+6-й минуте (ФК "Верес")
Автор: Андрей Костенко

Ровненский "Верес" вырвал волевую ничью против "Ингульца" из Петрового в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Верес" – "Ингулец" – 2:2

Голы: Клец, 65, Мрвальевич, 90+6 (пенальти) – Малыш, 39, Виливальд, 45

 

 

На ровненском "Авангарде" встретились команды из нижней половины таблицы. Хозяева выиграли в чемпионате лишь один матч, минимально одолев ковалевский "Колос" в 4-м туре на выезде. "Ингулец" же еще не узнал вкус побед, сведя вничью три из шести поединков.

В первом тайме преимуществом сразу завладели гости. Агрессивным прессингом они сковали действия ровенчан в нападении, а сами довольно активно беспокоили голкипера хозяев Кожухаря. Дважды опасно головой пробил Кисленко, угроза также была после ударов Малыша и Пятова со средней дистанции.

"Верес" держался почти тайм, но под занавес "поплыл". На 39-й минуте Малыш после вбрасывания из-за боковой лучше всего сориентировался в штрафной и расстрелял ворота хозяев. А шесть минут спустя Виливальд после розыгрыша штрафного нанес результативный удар головой.

После перерыва тренер хозяев Олег Шандрук бросил в бой сразу троих свежих исполнителей – Кучерова, Клеца и Дахновского. И это сработало. На 65-й минуте ровенчане провели массированную атаку, которая привела к взятию ворот. Защита "Ингульца" не остановила удары Гайдучика и Клеца. Последний пробил Паламарчука с третьей попытки.

В оставшееся время "Верес" продолжал атаковать, и, в конце концов, был вознагражден. На пятой компенсированной минуте арбитр назначил в ворота гостей не слишком очевидный пенальти. Бить взялся Мрвальевич, но промахнулся. Однако судьи предоставили ему второй шанс, увидев фол Паламарчука. Вторая попытка черногорца оказалась успешной – 2:2 в итоге.

"Верес" с пятью очками в активе остался на 13-м месте в таблице УПЛ. "Ингульцу" завоеванный балл позволил подняться на одну ступеньку. Петровцы с четырьмя пунктами находятся на 14-й позиции.

Ранее "Динамо" впервые в сезоне потеряло очки в УПЛ.

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