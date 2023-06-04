"Верес" та "Інгулець" зіграють перехідні матчі за місця в Прем'єр-лізі

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

"Верес" – "Інгулець" – 1:0

Гол: Вовченко, 74

Вилучення: Курко, 90+5 (В, пряма червона картка)

"Колос" – "Львів" – 1:0

Гол: Велетень, 28

"Металіст" – "Чорноморець" – 0:3

Голи: Юсов, 75, 86, Хадіда, 90+2

"Металіст 1925" – "Динамо" – 1:1

Голи: Габелок, 38 – Рамірес, 20 (пенальті)

Вилучення: Дячук, 32 (Д, пряма червона картка)

Рівняни закрили чемпіонат домашньою перемогою над конкурентом у боротьбі за виживання. Щоб перемогти "Інгулець" вистачило й одного забитого м'яча. На 74-й хвилині Вовченко наважився на удар із метрів 30-ти, а м'яч, підстрибнувши перед воротарем, затріпотів у сітці.

Перемоги, однак, забракло для збереження прописки в еліті. "Верес" піднявся лише на 13-те місце. В активі команди Юрія Вірта, як і в петровців, 31 очко. На обидві команди чекатиме плей-офф за місце в УПЛ на новий сезон.

"Верес" міг уникнути додаткових матчів на виліт. Якби "Металіст 1925" програв київському "Динамо", то рівняни завершили б сезон на 12-й сходинці. Столичний гранд відкрив рахунок у першому таймі, коли Рамірес реалізував одинадцятиметровий. Та згодом кияни опинилися в меншості та пропустили від Габелка.

"Верес" та "Інгулець" зіграють проти третьої та четвертої команд Першої ліги. Суперником рівнян буде запорізький "Металург". Натомість петровці змагатимуться з черкаським ЛНЗ. Перші поєдинки зіграють 10 червня. Матчі-відповіді – 14 червня.