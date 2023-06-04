"Верес" и "Ингулец" сыграют переходные матчи за места в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 30-й тур

"Верес" – "Ингулец" – 1:0

Гол: Вовченко, 74

Удаление: Курко, 90+5 (В, прямая красная карточка)

"Колос" – "Львов" – 1:0

Гол: Велетень, 28

"Металлист" – "Черноморец" – 0:3

Голы: Юсов, 75, 86, Хадида, 90+2

"Металлист 1925" – "Динамо" – 1:1

Голы: Габелок, 38 – Рамирес, 20 (пенальти)

Удаление: Дячук, 32 (Д, прямая красная карточка)

Ровенчане закрыли чемпионат домашней победой над конкурентом в борьбе за выживание. Чтобы победить "Ингулец" хватило и одного забитого мяча. На 74-й минуте Вовченко отважился на удар метров с 30-ти, а мяч, подпрыгнув перед вратарем, затрепетал в сетке.

Победы, однако, не хватило для сохранения прописки в элите. "Верес" поднялся лишь на 13-е место. В активе команды Юрия Вирта, как и у петровцев, 31 очко. Обе команды ждет плей-офф за место в УПЛ на новый сезон.

"Верес" мог избежать дополнительных матчей на вылет. Если бы "Металлист 1925" проиграл киевскому "Динамо", то ровенчане завершили бы сезон на 12-й строчке. Столичный гранд открыл счет в первом тайме, когда Рамирес реализовал одиннадцатиметровый. Но потом киевляне оказались в меньшинстве и пропустили от Габелка.

"Верес" и "Ингулец" сыграют против третьей и четвертой команд Первой лиги. Соперником ровенчан будет запорожский "Металлург". В свою очередь петровцы будут соревноваться с черкасским ЛНЗ. Первые поединки сыграют 10 июня. Ответные матчи – 14 июня.