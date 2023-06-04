УПЛ: "Ворскла" переграла "Шахтар" і здобула путівку в єврокубки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Україна, Прем'єр-ліга, 30-й тур

"Ворскла" – "Шахтар" – 2:1

Голи: Сефері, 37 (пенальті), Павлюк, 50 – Бондаренко, 80

Вилучення: Пердута, 74 (В, пряма червона картка)

"Рух" – "Олександрія" – 0:0

У дебюті "гірники" провели пристрілку зі середньої дистанції. Спершу Бондаренко пробив над поперечиною у боротьбі з оборонцем на вході в штрафний, а згодом Джурасек відправив м'яч повз ворота метрів із 20-ти. "Ворскла" незабаром відповіла ударом Сефері головою вище рамки.

Утім, албанський нападник таки відкрив рахунок перед перервою. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Фарини. До позначки підійшов Сефері та впевнено розвів м'яч і Пятова по різних кутах – 1:0.

А на старті другої половини полтавці закріпили власну перевагу. Це Павлюк отримав м'яч праворуч у штрафному майданчику та пробив ледь не з нульового кута. Однак, досвідчений кіпер "Шахтаря" не впорався з ударом і випустив сферу в ближній кут.

Зайві проблеми на фінальні хвилини "Ворсклі" створив Пердута. Він рукою схопив м'яч, коли Тотовицький збирався втекти на побачення з воротарем. Арбітр подивився відеоповтор і показав оборонцю пряму червону за фол останньої надії.

Додатково покарали господарів "гірники" на 80-й хвилині. Бондаренко перед штрафним зіграв у стінку з Келсі та пробив у нижній кут. А м'яч від стійки влетів у сітку воріт Ісенка – 1:2 у підсумку, бо на більше "Шахтар" замахнутися не встиг.

Завдяки п'ятій перемозі поспіль "Ворскла" піднялася на 5-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Полтавці набрали 45 очок і обійшли "Олександрію". Підопічні Віктора Скрипника в новому сезоні зіграють у Лізі конференцій.