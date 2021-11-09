Вердикт суда о возврате долга УЗ был написан до слушания дела, - Дейц

Президент VR CAPITAL, управляющий инвестиционным фондом VR GLOBAL PARTNERS Ричард Дейц вложил в качестве инвестиций в Украине 1 млрд долларов и до сих пор так и не смог вернуть свои средства, несмотря на сопровождение дела опытными юристами.

Президент компании уверен, что по указанию властей некоторые судьи заранее готовят решение по резонансным делам.

"После того, как "Укрзализныця" проиграла дело в Верховном суде (дело касалось возврата долга "Укрзализныци" компании VR Capital, - ред.), компания начала новое дело, где заявила, что первоначальный договор, по которому мы выкупили долговые обязательства "Укрзализныци" перед "Проминвестбанком", был незаконным. Хотя раньше - на этапе аукциона - компания была заинтересована в том, чтобы ее долг был выкуплен", - сказал он.

По его словам, в апелляционном суде вместо случайного выбора судей манипуляционным путем оставляют тех, кто будет выносить нужные решения.

"Если вы обращаетесь в апелляционный суд, то судей, которые будут рассматривать ваше дело, выбирают путем лотереи, то есть из 54-х судей случайным образом выберут троих. Мы имели одно дело в апелляционном суде и нам сообщили, что перед рассмотрением именно нашего дела 51 из 54 судей либо болеют, либо ушли в отпуск - случайно… Таким образом, были избраны именно те три судьи, которые были доступны. Удивительное и невероятное совпадение", - иронизирует инвестор Дейц.