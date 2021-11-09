ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вердикт суду щодо повернення боргу УЗ був написаний до слухання справи, - Дейц

Новость на русском →
Київ, Вівторок 09 листопада 2021 10:02
Вердикт суду щодо повернення боргу УЗ був написаний до слухання справи, - Дейц Фото: президент VR CAPITAL Річард Дейц (youtube.com)
Автор: Наталія Гурковська

Президент VR CAPITAL, керуючий інвестиційним фондом VR GLOBAL PARTNERS Річардом Дейц вклав в якості інвестицій 1 млрд доларів та до цього часу так і не зміг повернути свої кошти, попри супровіду справи досвідченими юристами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю інвестора журналісту Юрію Романенку.

Президент компанії впевнений, що за вказівкою влади деякі судді заздалегідь готують рішення щодо резонансних справ.

"Після того, як "Укрзалізниця" програла справу у Верховному суді (справа стосувалася повернення боргу "Укрзалізниці" компанії VR Capital, - ред.), компанія розпочала нову справу, де заявила, що початковий договір, за яким ми викупили боргові зобов'язання "Укрзалізниці" перед "Промінвестбанком", був незаконним. Хоча раніше - на етапі аукціону - компанія була зацікавлена в тому, щоб її борг був викуплений", - сказав він.

За його словами, в апеляційному суді замість випадкового вибору суддів маніпулятивним шляхом залишають тих, хто виноситиме потрібні рішення.

"Якщо ви звертаєтесь до апеляційного суду, то суддів, що розглядатимуть вашу справу, обирають шляхом лотереї, тобто з 54-х суддів випадковим чином виберуть трьох. Ми мали одну справу в апеляційному суді і нам повідомили, що перед розглядом саме нашої справи 51 з 54-х суддів або хворіють, або пішли у відпустку - випадково… Таким чином, були обрані саме ті три судді, що були доступні. Дивовижне і неймовірне співпадіння", - іронізує інвестор Дейц.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що VR Capital оскаржить рішення апеляційного суду щодо недійсності права вимоги до УЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
инвестиции в Украину
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ