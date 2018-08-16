Вердикт по делу Пола Манафорта должны вынести 16 августа

Сегодня должно состояться заседание присяжных по делу Пола Манафорта

Заседание присяжных по делу политтехнолога Виктора Януковича и экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта должно состояться утром 16 августа 2018. Об этом сообщает The Washington Post.

Такое решение вынес окружной судья Томас Эллис в суде Александрии, штат Вирджиния.

В состав присяжных входит шесть мужчин и шесть женщин. В течение последних 10 дней ими были заслушаны в суде показания свидетелей и аргументы обвинения и защиты.

В среду были заслушаны выступления с конечными заявлениями, но свидетелей вызвано не было. Сам Манафорт отказался выступать свидетелем на последнем судебном заседании.

Напомним, Манафорт имел "большой контейнер" денег на зарубежных счетах. Об этом во время суда заявил специальный помощник прокурора Грег Андерс выступая перед присяжными, после чего призвал их осудить Манафорта в обвинениях в финансовых махинациях.