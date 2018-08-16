Вердикт по справі Пола Манафорта мають винести 16 серпня

Сьогодні має відбутись засідання присяжних по справі Пола Манафорта

Засідання присяжних у справі політтехнолога Віктора Януковича й екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта має відбутись вранці 16 серпня 2018. Про це повідомляє The Washington Post.

Таке рішення виніс окружний суддя Томас Елліс у суді Александрії, штату Вірджинія.

В склад присяжних входить шість чоловіків та шість жінок. Протягом останніх 10 днів ними були заслухані у суді показання свідків й аргументи обвинувачення та захисту.

У середу були заслухані виступи з кінцевими заявами, але свідків викликано не було. Сам Манафорт відмовився виступати свідком на останньому судовому засіданні.

Нагадаємо, Манафорт мав "великий контейнер" грошей на закордонних рахунках. Про це під час суду заявив спеціальний помічник прокурора Грег Андерс виступаючи перед присяжними, після чого закликав їх засудити Манафорта у звинуваченнях в фінансових махінаціях.