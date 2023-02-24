Вербують хворих і в'язнів. Росіяни активізували мобілізацію в регіонах Кавказу, - Генштаб

Росіяни розпочали активно мобілізувати чоловіків призовного віку в регіонах Кавкзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Прихована мобілізація ведеться з метою поповнення масштабних втрат у живій силі. За даними Генштабу, служити забирають всіх чоловіків призовного віку, незважаючи на стан здоров’я та бажання воювати.
"Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - зазначили у Генштабі.
Раніше повідомлялось, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.
Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.
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