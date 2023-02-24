Вербуют больных и заключенных. Россияне активизировали мобилизацию в регионах Кавказа, - Генштаб

Россияне начали активно мобилизовать мужчин призывного возраста в регионах Кавкза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Скрытая мобилизация ведется с целью восполнения масштабных потерь в живой силе. По данным Генштаба, служить уносит всех мужчин призывного возраста, несмотря на состояние здоровья и желание воевать. "Большое количество мобилизованных - это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - отметили в Генштабе.