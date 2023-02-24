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Вербуют больных и заключенных. Россияне активизировали мобилизацию в регионах Кавказа, - Генштаб

Фото: Россия активизировала усилия по мобилизации в регионах Кавказа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне начали активно мобилизовать мужчин призывного возраста в регионах Кавкза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Скрытая мобилизация ведется с целью восполнения масштабных потерь в живой силе. По данным Генштаба, служить уносит всех мужчин призывного возраста, несмотря на состояние здоровья и желание воевать.

"Большое количество мобилизованных - это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины", - отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона военнослужащих.

Добавим, что недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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Мобилизация в РоссииГенштаб ВСУ