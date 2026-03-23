Вербував українців за гроші та наркотики: СБУ викрила угорського розвідника

Що відомо про розвідника

Як зазначили в СБУ, Золтан Андре з 2016 до 2020 року перебував у Грузії. Там він проводив розвідувальну діяльність під прикриттям представника дипмісії Угорщини.

У 2021 році він повернувся з Південного Кавказу та розпочав розвідувально-підривну діяльність проти України.

Вербування українців

Як встановило слідство, цього ж року Андре вдалося завербувати колишнього військового з Берегівського району. Тоді зрадника перевели в "режим очікування". Лише у 2024 році українцю доручили шпигувати за місцями дислокації українських воїнів, зокрема, йшлося про позиції систем протиповітряної оборони.

Також за дорученням угорського розвідника зрадник мав шукати нових кандидатів для вербування. У фокусі були колишні військові та кадрові військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів.

У СБУ додали, що другою фігуранткою, яку завербував угорський розвідник, стала колишня контрактниця однієї з бойових бригад ЗСУ.

Андре намагався завербувати і ще одного військовослужбовця ЗСУ. Йому він пропонував "регулярні поставки наркотичних засобів для "особистих потреб".

"Андре використовував для вербування можливості угорських дипломатичних установ на Закарпатті, до яких місцеві жителі подавали анкети з персональними даними на отримання угорського громадянства", - сказано в повідомленні СБУ.

Щоб заманити українців співпрацювати, Андре майже завжди пропонував гроші та різні преференції від Угорщини. Більшість зустрічей він проводив у своєму автомобілі, для конспірації використовував псевдонім.

Українські правоохоронці продовжують розслідування, щоб встановити всіх учасників угорської агентурної мережі.

"Кожен із зловмисників буде знайдений і притягнутий до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.