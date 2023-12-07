Вербує школярів до "Юнармії". Повідомлено про підозру соратниці Аксьонова

Що сталось



У лавах "Юнармії" підростаючому поколінню нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України. Зокрема "юнармійців" навчають тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку й загалом готують до війни проти України.

Як пише СБУ, до кінця 2024 року до рядів "Юнармії" терористи планують включити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

"Щоб виконати "рознарядку" Москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора", - пише пресслужба.

У разі відмови з боку батьків, останнім погрожують "зверненням" до каральних органів Росії на території півострова.

Що відомо про Романовську

Зрадниця до березня 2014 року обіймала різні посади в апараті Верховної ради Криму. Після окупації вона підтримала російських терористів. Пізніше її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим "Міністерством праці та соцполітики".

Фото: Олена Романовська (t.me/SBUkr)

Зокрема зрадниця публічно підтримує війну Росії проти України й "героїзує" російських терористів. Для цього вона неодноразово брала участь у "відкритті меморіальних дошок" на території Криму.

Що загрожує

Романовській повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада. Їй загрожує 15 років в'язниці.