RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербует школьников в "Юнармию". Сообщено о подозрении соратнице Аксенова

Фото: Вербует школьников в "Юнармию". Сообщено о подозрении соратнице Аксенова (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Объявлено о подозрении предательнице Елене Романовской, занимающей должность так называемой "заместительницы" главы оккупационного "правительства" Крыма. Следуя указаниям Кремля, она принудительно привлекает крымских школьников в милитаризированную организацию "Юнармия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

В рядах "Юнармии" подрастающему поколению навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине. В частности "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и вообще готовят к войне против Украины. 

Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.

"Чтобы выполнить "разнарядку" Москвы, Романовская дает прямые указания директорам местных школ на принудительное привлечение учащихся к милитарному формированию страны-агрессора", - пишет пресс-служба. 

В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.

Что известно о Романовской

Предательница до марта 2014 года занимала различные должности в аппарате Верховного совета Крыма. После оккупации она поддержала российских террористов. Позже ее назначили в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "Министерством труда и соцполитики".

Фото: Елена Романовская (t.me/SBUkr)

В частности, предательница публично поддерживает войну России против Украины и "героизирует" российских террористов. Для этого она неоднократно участвовала в "открытии мемориальных досок" на территории Крыма.

Что угрожает

Романовской сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины 0 государственная измена. Ей грозит 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ задержала вражеского информатора, который для разведки позиций ВСУ в Краматорске использовал оптические прицелы.

Также было сообщено о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины