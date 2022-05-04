Вербовщица и мэр-самозванец. В Харьковской области выявили еще двух коллаборантов

“При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении женщине по факту государственной измены, мужчине - по факту государственной измены и коллаборационной деятельности”, - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, женщина-староcта Казачелопанского старостинского округа Дергачевской территориальной общины перешла на сторону врага. Она проводит работу по налаживанию поставок так называемой "гуманитарной помощи" из РФ и освещает это в российских СМИ. Кроме того, женщина вербует местных жителей, которые могут работать в интересах агрессора.

При этом еще один житель пгт Казачья Лопань добровольно занял должность "в.и.о. главы временной администрации". Он способствует переподключению объектов коммунального назначения указанного пгт к коммуникационным линиям РФ и передает в управление агрессора хозяйственные предприятия.