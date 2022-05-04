Вербувальниця і мер-самозванець. У Харківській області виявили ще двох колаборантів

"При процесуальному керівництві Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради, чоловіка - за фактом державної зради та колабораційної діяльності", - розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, жінка-староcта Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження постачання так званої "гуманітарної допомоги" з РФ і висвітлює це у російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує місцевих жителів, які можуть працювати на користь агресора.

При цьому ще один житель смт Козача Лопань добровільно обійняв посаду "т.в.о. голови тимчасової адміністрації". Він сприяє перепідключенню об'єктів комунального призначення зазначеного смт до комунікаційних ліній РФ і передає в управління агресора господарські підприємства.