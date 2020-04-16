Задержанный генерал-майор СБУ готовил покушение на Авакова, - МВД

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

СБУ получила информацию о связях Шайтанов с ФСБ от западных спецслужб

Задержанный за сотрудничество с российской ФСБ генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам Геращенко, подозреваемый в государственной измене Шайтанов готовил не только покушение на известного добровольца Адама Осмаева.

"Я сегодня утром разговаривал с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, СБУ и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы не первое и даже не пятое покушение", - рассказал он.

Геращенко отметил, что информацию о связях Шайтанова с российской спецслужбой СБУ получила от "европейский и американских коллег".

"Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжая для этого в зарубежные командировки. Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками. После этого он был взят в разработку и разоблачен", - добавил заместитель Авакова.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова взяли под стражу до 14 июня 2020 года. Также судья обязал обеспечить Шайтанову неотложное медицинское обследование.

Как известно, 14 апреля контрразведка СБУ задержала Шайтанова по подозрению в планировании убийства добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.