ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Венса прозвали наступним президентом США на з'їзді Республіканської партії, - Politico

23:01 10.09.2026 Чт
3 хв
У партії готують радикальний хід на виборах
aimg Сергій Козачук
Венса прозвали наступним президентом США на з'їзді Республіканської партії, - Politico Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Учасники закритого заходу на з'їзді Республіканської партії зустріли віцепрезидента США Джей Ді Венса скандуванням "48", натякаючи на його потенційне майбутнє як 48-го президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Вибір між "здоровим глуздом" та лівими

За інформацією видання, під час закритого сніданку з делегатами та посадовцями на з'їзді Республіканської партії у Далласі Венс наголосив, що вибори 2026 року ставлять перед країною суворий вибір.

За його словами, американцям доведеться обирати між республіканцями зі здоровим глуздом та "божевільними людьми" з лівого табору.

"Ми повинні націоналізувати ці вибори, ми повинні поговорити про всі божевільні речі, які роблять демократи", - заявив віцепрезидент США.

Він також застережно додав, що у разі повернення контролю над Конгресом демократи скасують усі економічні здобутки та податкові пільги, а також "поховають американський народ у розслідуваннях".

Заходи щодо зниження цін на ліки

Окрему увагу у виступі Венс зосередив на діях адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зниження цін на рецептурні ліки. Він назвав цю політику ініціативою, яка має найбільшу популярність серед виборців.

Крім того, політик відзначив досягнення партії для представників робітничого класу, але оминув у промові ідею Трампа про виплату дивідендів у 5000 доларів для громадян.

Водночас пізніше в ефірі Fox News він захистив цю пропозицію, зазначивши, що виплати можуть мати обмеження залежно від доходів.

Натяк на президенство

Учасники закритої зустрічі зустріли віцепрезидента скандуванням "48", натякаючи на його можливе майбутнє як 48-го президента США.

Сам Венс уникав будь-яких коментарів щодо своїх планів на виборчі перегони 2028 року.

З'їзд Республіканської партії триває в American Airlines Center у Далласі.

Напередодні перед учасниками виступив Дональд Трамп із майже двогодинною промовою, присвяченою захисту кордонів та іншим ключовим питанням порядку денного руху MAGA.

Чи стане Венс наступником Трампа

Нагадаємо, що чутки про Джей Ді Венса як про можливого наступника Дональда Трампа на виборах 2028 року точаться вже тривалий час.

Раніше сам очільник Білого дому вперше прокоментував нові чутки про те, чи стане Венс його наступником. Тоді американський президент наголосив, що обговорювати можливих кандидатів на посаду очільника держави ще надто рано.

Водночас сам Трамп продовжує готувати партію до проміжних виборів до Конгресу США.

Зокрема, очільник Білого дому пообіцяв виплатити по 5000 доларів кожному американцю у разі перемоги республіканців.

Якщо партія збереже контроль над Палатою представників та Сенатом, на ці виплати громадянам США доведеться витратити понад трильйон доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Республіканська партія США Джей Ді Венс
Новини
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
"Дійшли до межі": Мінфін попередив про можливу затримку соцвиплат
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського