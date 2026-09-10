Венса прозвали наступним президентом США на з'їзді Республіканської партії, - Politico

Учасники закритого заходу на з'їзді Республіканської партії зустріли віцепрезидента США Джей Ді Венса скандуванням "48", натякаючи на його потенційне майбутнє як 48-го президента країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Вибір між "здоровим глуздом" та лівими

За інформацією видання, під час закритого сніданку з делегатами та посадовцями на з'їзді Республіканської партії у Далласі Венс наголосив, що вибори 2026 року ставлять перед країною суворий вибір.

За його словами, американцям доведеться обирати між республіканцями зі здоровим глуздом та "божевільними людьми" з лівого табору.

"Ми повинні націоналізувати ці вибори, ми повинні поговорити про всі божевільні речі, які роблять демократи", - заявив віцепрезидент США.

Він також застережно додав, що у разі повернення контролю над Конгресом демократи скасують усі економічні здобутки та податкові пільги, а також "поховають американський народ у розслідуваннях".

Заходи щодо зниження цін на ліки

Окрему увагу у виступі Венс зосередив на діях адміністрації президента США Дональда Трампа щодо зниження цін на рецептурні ліки. Він назвав цю політику ініціативою, яка має найбільшу популярність серед виборців.

Крім того, політик відзначив досягнення партії для представників робітничого класу, але оминув у промові ідею Трампа про виплату дивідендів у 5000 доларів для громадян.

Водночас пізніше в ефірі Fox News він захистив цю пропозицію, зазначивши, що виплати можуть мати обмеження залежно від доходів.

Натяк на президенство

Учасники закритої зустрічі зустріли віцепрезидента скандуванням "48", натякаючи на його можливе майбутнє як 48-го президента США.

Сам Венс уникав будь-яких коментарів щодо своїх планів на виборчі перегони 2028 року.

З'їзд Республіканської партії триває в American Airlines Center у Далласі.

Напередодні перед учасниками виступив Дональд Трамп із майже двогодинною промовою, присвяченою захисту кордонів та іншим ключовим питанням порядку денного руху MAGA.