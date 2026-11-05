Венс залучає незадоволених Трампом республіканців до нового політичного альянсу, - Fox News

За словами інсайдерів, Венс хоче створити нове політичне об'єднання напередодні президентських виборів 2028 року.

Наразі відомо, що віцепрезидент США виступає за формування альянсу "нових правих". До нього мають увійти республіканці, які підтримують початкові принципи руху MAGA "Америка передусім".

Серед їхніх головних вимог - відмова від втручання в закордонні конфлікти, зниження вартості життя та посилення контролю на кордоні.

Водночас частина цих виборців незадоволена тим, що Трамп, на їхню думку, надто тісно пов'язаний з Ізраїлем у зовнішньополітичних питаннях.

Деякі представники правого крила прямо пов'язують війну з Іраном із впливом Ізраїлю на Близькому Сході та особистими відносинами американського президента з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

При цьому джерело наголошує, що Венс не намагається дистанціюватися від Трампа чи розривати з ним політичні зв'язки.

Його мета - залучити на свій бік республіканців, які залишаються прихильниками чинного президента, але не підтримують його зовнішньополітичний курс і почуваються через нього зрадженими.

"Венс - наш кандидат", - так представник адміністрації передав головний сигнал віцепрезидента цій частині виборців.