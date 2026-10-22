Венс: Віткофф налаштований оптимістично щодо переговорів України та Росії

Віткофф перезапустив переговори

Венс наголосив, що американська сторона працює над перезапуском перемовин між Україною та Росією.

"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться", - каже віцепрезидент.

За його словами, Віткофф відновив переговорний процес і протягом останніх кількох днів спілкувався з вищим керівництвом Росії та України.

Венс зазначив, що американський спецпредставник "налаштований оптимістично" з приводу перемовин.