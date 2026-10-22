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Венс: Віткофф налаштований оптимістично щодо переговорів України та Росії

19:10 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Венс: Віткофф налаштований оптимістично щодо переговорів України та Росії Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
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Україна та Росія можуть відновити мирні перемовини. До цього "приклав руку" спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, передає Forbes Breaking News.

Віткофф перезапустив переговори

Венс наголосив, що американська сторона працює над перезапуском перемовин між Україною та Росією.

"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться", - каже віцепрезидент.

За його словами, Віткофф відновив переговорний процес і протягом останніх кількох днів спілкувався з вищим керівництвом Росії та України.

Венс зазначив, що американський спецпредставник "налаштований оптимістично" з приводу перемовин.

Раніше РБК-Україна писало, що віцепрезидент США Джей Ді Венс згоден з неоднозначним висловлюванням посланця Трампа Стіва Віткоффа. Йдеться про те, що спецпредставник назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".

Крім того, 21 жовтня переговірник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Петербургу. Він привіз для Путіна документи, де викладено умови для врегулювання війни в Україні.

Також повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з посланцем президента США Стівом Віткоффом заявив, що Москва нібито готова до нового раунду переговорів із Вашингтоном та Києвом.

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