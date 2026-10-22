Венс: Віткофф налаштований оптимістично щодо переговорів України та Росії

Україна та Росія можуть відновити мирні перемовини. До цього "приклав руку" спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, передає Forbes Breaking News.

Віткофф перезапустив переговори

Венс наголосив, що американська сторона працює над перезапуском перемовин між Україною та Росією.

"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться", - каже віцепрезидент.

За його словами, Віткофф відновив переговорний процес і протягом останніх кількох днів спілкувався з вищим керівництвом Росії та України.

Венс зазначив, що американський спецпредставник "налаштований оптимістично" з приводу перемовин.