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Вэнс: Уиткофф настроен оптимистично насчет переговоров Украины и России

19:10 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Вэнс: Уиткофф настроен оптимистично насчет переговоров Украины и России Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
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Украина и Россия могут возобновить мирные переговоры. К этому "приложил руку" спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, передает Forbes Breaking News.

Уиткофф перезапустил переговоры

Вэнс подчеркнул, что американская сторона работает над перезапуском переговоров между Украиной и Россией.

"Причина, почему мы до сих пор не заключили мирное соглашение, состоит в том, что их позиции по некоторым деталям этих переговоров слишком отличаются", - говорит вице-президент.

По его словам, Уиткофф возобновил переговорный процесс и за последние несколько дней общался с высшим руководством России и Украины.

Вэнс отметил, что американский спецпредставитель "настроен оптимистично" по поводу переговоров.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс согласен с неоднозначным высказыванием посланника Трампа Стива Уиткоффа. Речь идет о том, что спецпредставитель назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом".

Кроме того, 21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Петербург. Он привез для Путина документы, в которых изложены условия для урегулирования войны в Украине.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с посланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва якобы готова к новому раунду переговоров с Вашингтоном и Киевом.

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