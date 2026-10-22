Вэнс: Уиткофф настроен оптимистично насчет переговоров Украины и России

Украина и Россия могут возобновить мирные переговоры. К этому "приложил руку" спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, передает Forbes Breaking News.

Уиткофф перезапустил переговоры

Вэнс подчеркнул, что американская сторона работает над перезапуском переговоров между Украиной и Россией.

"Причина, почему мы до сих пор не заключили мирное соглашение, состоит в том, что их позиции по некоторым деталям этих переговоров слишком отличаются", - говорит вице-президент.

По его словам, Уиткофф возобновил переговорный процесс и за последние несколько дней общался с высшим руководством России и Украины.

Вэнс отметил, что американский спецпредставитель "настроен оптимистично" по поводу переговоров.