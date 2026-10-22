Вэнс: Уиткофф настроен оптимистично насчет переговоров Украины и России
Украина и Россия могут возобновить мирные переговоры. К этому "приложил руку" спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, передает Forbes Breaking News.
Уиткофф перезапустил переговоры
Вэнс подчеркнул, что американская сторона работает над перезапуском переговоров между Украиной и Россией.
"Причина, почему мы до сих пор не заключили мирное соглашение, состоит в том, что их позиции по некоторым деталям этих переговоров слишком отличаются", - говорит вице-президент.
По его словам, Уиткофф возобновил переговорный процесс и за последние несколько дней общался с высшим руководством России и Украины.
Вэнс отметил, что американский спецпредставитель "настроен оптимистично" по поводу переговоров.
Ранее РБК-Украина писало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс согласен с неоднозначным высказыванием посланника Трампа Стива Уиткоффа. Речь идет о том, что спецпредставитель назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом".
Кроме того, 21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Петербург. Он привез для Путина документы, в которых изложены условия для урегулирования войны в Украине.
Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с посланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что Москва якобы готова к новому раунду переговоров с Вашингтоном и Киевом.