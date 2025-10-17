Венс: Росія та Україна поки не готові укласти мирову угоду

Україна і Росія не готові укласти мирну угоду, не зважаючи на "енергійну дипломатію" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента США Джей Ді Венса виданню Newsmax .

За словами Джей Ді Венса, війна між Росією та Україною триває, незважаючи на місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає досягти мирної угоди.

"Енергійна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти межу дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду", - вважає він.

"І зараз, при всій нашій роботі, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", - додав Джей Ді Венс.

Однак, на його думку, мирне врегулювання все ще можливе, але для цього потрібно буде "набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує фундаментальна невідповідність очікувань, коли росіяни схильні думати, що вони справляються на полі бою краще, ніж є насправді", - зауважив він.