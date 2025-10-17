Вэнс: Россия и Украина пока не готовы заключить мировое соглашение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса изданию Newsmax .

По словам Джей Ди Вэнса, война между Россией и Украиной продолжается, несмотря на месяцы переговоров, поскольку ни одна из сторон не желает достичь мирного соглашения.

"Энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", - считает он.

"И сейчас, при всей нашей работе, а мы будем продолжать ее выполнять, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение", - добавил Джей Ди Вэнс.

Однако, по его мнению, мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".

"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", - отметил он.