Вэнс: Россия и Украина пока не готовы заключить мировое соглашение
Украина и Россия не готовы заключить мирное соглашение, несмотря на "энергичную дипломатию" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса изданию Newsmax.
По словам Джей Ди Вэнса, война между Россией и Украиной продолжается, несмотря на месяцы переговоров, поскольку ни одна из сторон не желает достичь мирного соглашения.
"Энергичная дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", - считает он.
"И сейчас, при всей нашей работе, а мы будем продолжать ее выполнять, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение", - добавил Джей Ди Вэнс.
Однако, по его мнению, мирное урегулирование все еще возможно, но для этого нужно будет "гораздо больше работы".
"Я думаю, что существует фундаментальное несоответствие ожиданий, когда россияне склонны думать, что они справляются на поле боя лучше, чем есть на самом деле", - отметил он.
По его убеждению, именно это осложнило достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев даже несмотря на определенный прогресс.
Трамп и мирное соглашение между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после мирного соглашения по Газе собирается закончить войну в Украине.
По его словам, было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном, но заметил, что перед этим необходимо "разобраться с Россией".
Во время выступления в Кнессете 13 октября Трамп признался: думал, что войну в Украине будет легко уладить - "гораздо легче", чем он сделал это с Израилем.