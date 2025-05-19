Венс після зустрічі з Зеленським зробив заяву щодо України та США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після зустрічі з Володимиром Зеленським у Римі заявив про спільну мету Сполучених Штатів та України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Венс написав у Twitter.

За словами Венса, Україна і США мають спільну мету – "покласти край непотрібному кровопролиттю в Україні".

"Ми обговорили останні новини щодо переговорів про припинення вогню, які тривають, та встановлення тривалого миру", - написав він.

Зустріч Венса та Зеленського

Нагадаємо, вчора, після церемонії інтронізації нового Папи Римського президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президентом США Джей Ді Венсом і американським держсекретарем Марко Рубіо.

За словами Зеленського, вони обговорили перемовини в Стамбулі та важливість припинення вогню. Сторони також торкнулися питань необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.

Це була перша розмова Зеленського та Венса після сварки у Білому дому 28 лютого.