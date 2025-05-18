Росія не готова до миру. Зеленський закликав Рубіо та Венса посилити тиск
Сьогодні у Римі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і американським держсекретарем Марко Рубіо. Сторони говорили про Стамбул, тиск на Росію та інше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави української держави.
"Обговорили перемовини в Стамбулі, куди росіяни направили делегацію низького рівня, що не мала повноважень ухвалювати рішення. Я підтвердив готовність України до справжньої дипломатії та наголосив на важливості якнайшвидшого повного й безумовного припинення вогню.", - сказав Зеленський.
Він додав, що сторони також торкнулися питань необхідності санкцій проти Росії, двосторонньої торгівлі, оборонної співпраці, ситуації на полі бою та майбутнього обміну полоненими.
"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - зазначив президент.
Крім того, Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам.
"Дякую всьому американському народові за підтримку та лідерство у збереженні життів", - резюмував він.
Переговори у Стамбулі та загроза нових санкцій проти РФ
Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі між Україною і Росією відбулися переговори про припинення війни. За підсумком переговорів сторони домовилися про обмін полонених 1000 на 1000, а також про наступну зустріч, яка, найімовірніше, буде в червні.
Повідомлялося, що на майбутніх переговорах кожна зі сторін представить своє бачення припинення вогню. Учора держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що і Росія, і Україна - розроблять відповідні документи.
Також Рубіо сказав, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах. Однак терпіння закінчується і рішення про санкції вже на підході.
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