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Вэнс после встречи с Зеленским сделал заявление относительно Украины и США

Понедельник 19 мая 2025 09:30
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Вэнс после встречи с Зеленским сделал заявление относительно Украины и США Фото: Владимир Зеленский и Джей Ди Вэнс (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил об общей цели Соединенных Штатов и Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Вэнс написал в Twitter.

По словам Вэнса, Украина и США имеют общую цель - "положить конец ненужному кровопролитию в Украине".

"Мы обсудили последние новости о продолжающихся переговорах о прекращении огня и установлении длительного мира", - написал он.

Встреча Вэнса и Зеленского

Напомним, вчера, после церемонии интронизации нового Папы Римского президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

По словам Зеленского, они обсудили переговоры в Стамбуле и важность прекращения огня. Стороны также затронули вопросы необходимости санкций против России, двусторонней торговли, оборонного сотрудничества, ситуации на поле боя и будущего обмена пленными.

Это был первый разговор Зеленского и Вэнса после ссоры в Белом доме 28 февраля.

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Джей Ди Вэнс Соединенные Штаты Америки Война в Украине Владимир Зеленский Перемирие России и Украины Мирные переговоры
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