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Венс підтримав Віткоффа, який назвав Путіна "гуманістом"

20:09 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс згоден з неоднозначним висловлюванням посланця Трампа Стіва Віткоффа. Йдеться про те, що спецпредставник назвав російського диктатора Володимира Путіна "гуманістом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса, передає The White House в Х, і The Hill.

Венс згоден з Віткоффом

На запитання журналіста, чи згоден Венс з тим, що Віткофф назвав Путіна гуманістом, той відповів ствердно.

"Я згоден зі Стівом Віткоффом у тому, що він сказав щось приємне на адресу людини, яка щойно звільнила американського заручника", - каже він.

Віткофф назвав Путіна гуманістом

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі 21 жовтня назвав його "гуманістом".

Переговори щодо мирних домовленостей у війні РФ проти України розпочалися зі звільнення 74-річного американського вчителя Стівена Габбарда. Той перебував під вартою в РФ понад 4 роки.

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом; ви теж гуманіст, сер, і я віддаю вам шану за це", - сказав Віткофф Путіну.

Зазначимо, Міжнародний кримінальний суд розшукує очільника Кремля за воєнні злочини, скоєні проти України.

Республіканці обурені

Деякі республіканці у Конгресі США жорстко розкритикували Віткоффа, який назвав російського диктатора "гуманістом", пише The Hill.

Так, республіканець-сенатор з Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що Віткоффу повинно бути соромно за його слова.

"Вам варто повернутися в Україну й запитати сім’ї дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони з тим, що ваш друг Путін - "гуманіст"", - написав він.

Сенатор Джон Корнін (республіканець від штату Техас) відповів Віткоффу, що Путін - ніякий не гуманіст, а "холоднокровний убивця".

А член Палати представників Дон Бейкон (республіканець від штату Небраска) назвав такі слова Віткоффа "черговою ганьбою".

Раніше РБК-Україна писало, що Путін наказав звільнити з полону громадянина США Стівена Габбарда на прохання американського президента Дональда Трампа.

Габбарда викрали з його будинку в Ізюмі навесні 2022 року. Московський міський суд визнав його "винним" в участі в бойових діях на боці ЗСУ як найманця та засудив його до шести років і десяти місяців ув'язнення в колонії.

Крім того, 21 жовтня переговірник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Петербургу. Він привіз для Путіна документи, де викладено умови для врегулювання війни в Україні.

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