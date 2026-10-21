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Вэнс поддержал Уиткоффа, который назвал Путина "гуманистом"

20:09 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Вэнс поддержал Уиткоффа, который назвал Путина "гуманистом" Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс согласен с неоднозначным высказыванием посланника Трампа Стива Уиткоффа. Речь идет о том, что спецпредставитель назвал российского диктатора Владимира Путина "гуманистом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса, передает The White House в Х, и The Hill.

Вэнс согласен с Уиткоффом

На вопрос журналиста, согласен ли Венс с тем, что Уиткофф назвал Путина гуманистом, тот ответил утвердительно.

"Я согласен со Стивом Уиткоффом в том, что он сказал что-то приятное в адрес человека, только что освободившего американского заложника", - говорит он.

Уиткофф назвал Путина гуманистом

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября назвал его "гуманистом".

Переговоры по мирным договоренностям в войне РФ против Украины начались с освобождения 74-летнего американского учителя Стивена Габбарда. Тот находился под стражей в РФ более 4 лет.

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом; вы тоже гуманист, сэр, и я отдаю вам уважение за это", - сказал Уиткофф Путину.

Отметим, Международный уголовный суд разыскивает главу Кремля за военные преступления, совершенные против Украины.

Республиканцы возмущены

Некоторые республиканцы в Конгрессе США жестко раскритиковали Уиткоффа, назвавшего российского диктатора "гуманистом".

Так, республиканец-сенатор из Северной Каролины Том Тиллис заявил, что Уиткоффу должно быть стыдно за его слова.

"Вам стоит вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых Путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что ваш друг Путин - "гуманист"", - написал он.

Сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас) ответил Виткоффу, что Путин - никакой не гуманист, а "хладнокровный убийца".

А член Палаты представителей Дон Бэйкон (республиканец от штата Небраска) назвал такие слова Виткоффа "очередным позором".

Ранее РБК-Украина писало, что Путин приказал освободить из плена гражданина США Стивена Габбарда по просьбе американского президента Дональда Трампа.

Габбарда выкрали из его дома в Изюме весной 2022 года. Московский городской суд признал его "виновным" в участии в боевых действиях на стороне ВСУ как наемника и приговорил его к шести годам и десяти месяцам заключения в колонии.

Кроме того, 21 октября переговорщик президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл в Петербург. Он привез для Путина документы, в которых изложены условия для урегулирования войны в Украине.

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