Венс: переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі

"Переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі... Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу дружелюбність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки "це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", - заявив Джей Ді Венс.

Він розповів, що іноді бувають ситуації, коли є розчарування як у росіянах, так і в українцях. Періодично трапляються випадки, коли хочеться здатися в спробах вести переговори, але, за його словами, президент США Дональд Трамп не дає це зробити.

"Знаєте, така природа переговорів: ви ходите туди-сюди. І іноді ви вже хочете розвести руками, але президент Трамп не дозволяє нам цього робити. Він постійно змушує нас повертатися за стіл переговорів, постійно знайти рішення проблеми, зблизити сторони. І це саме та точка, в якій зараз перебувають переговори", - сказав віцепрезидент США.

Він додав, що РФ і Україна мають різні бачення мирного врегулювання. Але проривом є те, що США "змусили" обидві сторони говорити про те, щоб "припинити сварки" (мається на увазі говорити про припинення війни). Водночас віцепрезидент США зазначив, що не знає на 100%, що зможе зробити Вашингтон. Але оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій. І завдання дипломатії - спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Чарлі, я не знаю на 100%, що ми зможемо зробити. Однак я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я почуваюся оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому ми були оптимістичнішими, ніж двома місяцями раніше", - резюмував Венс.