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Венс: переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі

Вівторок 29 квітня 2025 02:44
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Венс: переговори про завершення війни в Україні в самому розпалі Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо врегулювання російсько-українського "конфлікту" перебувають у самому розпалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.

"Переговори навколо врегулювання російсько-українського конфлікту в самому розпалі... Іноді доводиться чинити тиск, іноді проявляти більшу дружелюбність, іноді обіцяти нагороди, а іноді обіцяти покарання, оскільки "це брудна рутинна робота, але це робота, для якої американський народ обрав адміністрацію Трампа", - заявив Джей Ді Венс.

Він розповів, що іноді бувають ситуації, коли є розчарування як у росіянах, так і в українцях. Періодично трапляються випадки, коли хочеться здатися в спробах вести переговори, але, за його словами, президент США Дональд Трамп не дає це зробити.

"Знаєте, така природа переговорів: ви ходите туди-сюди. І іноді ви вже хочете розвести руками, але президент Трамп не дозволяє нам цього робити. Він постійно змушує нас повертатися за стіл переговорів, постійно знайти рішення проблеми, зблизити сторони. І це саме та точка, в якій зараз перебувають переговори", - сказав віцепрезидент США.

Він додав, що РФ і Україна мають різні бачення мирного врегулювання. Але проривом є те, що США "змусили" обидві сторони говорити про те, щоб "припинити сварки" (мається на увазі говорити про припинення війни). Водночас віцепрезидент США зазначив, що не знає на 100%, що зможе зробити Вашингтон. Але оптимізму зараз більше, ніж раніше.

"Те, що потрібно одній стороні, відрізняється від того, що потрібно іншій. І завдання дипломатії - спробувати об'єднати разом ці дві сторони. Чарлі, я не знаю на 100%, що ми зможемо зробити. Однак я думаю, що ми дуже стараємося. Сьогодні я почуваюся оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому ми були оптимістичнішими, ніж двома місяцями раніше", - резюмував Венс.

Що ще сказав Венс

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю віцепрезидент США висловив упевненість, що тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України. Він вважає, що якщо не припинити війну зараз, то українці не зможуть її виграти.

"Я думаю, що в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", - сказав Венс.

Детальніше про заяву віце-президент США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні Джей Ді Венс
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