Вэнс: переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре

"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку "это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ избрал администрацию Трампа", - заявил Джей Ди Вэнс.

Он рассказал, что иногда бывают ситуации, когда есть разочарование как в россиянах, так и в украинцах. Периодически бывают случаи, когда хочется сдаться в попытках вести переговоры, но, по его словам, президент США Дональд Трамп не дает это сделать.

"Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры", - сказал вице-президент США.

Он добавил, что РФ и Украина имеют разные видения мирного урегулирования. Но прорывом есть то, что США "заставили" обе стороны говорить том, чтобы "прекратить ссоры" (имеется ввиду говорить о прекращении войны). В то же время вице-президент США отметил, что не знает на 100%, что сможет сделать Вашингтон. Но оптимизма сейчас больше, чем раньше.

"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - резюмировал Вэнс.