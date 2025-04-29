Вэнс: переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию российско-украинского "конфликта" находятся в самом разгаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
"Переговоры вокруг урегулирования российско-украинского конфликта в самом разгаре... Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большее дружелюбие, иногда обещать награды, а иногда обещать наказание, поскольку "это грязная рутинная работа, но это работа, для которой американский народ избрал администрацию Трампа", - заявил Джей Ди Вэнс.
Он рассказал, что иногда бывают ситуации, когда есть разочарование как в россиянах, так и в украинцах. Периодически бывают случаи, когда хочется сдаться в попытках вести переговоры, но, по его словам, президент США Дональд Трамп не дает это сделать.
"Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда вы уже хотите развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно найти решение проблемы, сблизить стороны. И это именно та точка, в которой сейчас находятся переговоры", - сказал вице-президент США.
Он добавил, что РФ и Украина имеют разные видения мирного урегулирования. Но прорывом есть то, что США "заставили" обе стороны говорить том, чтобы "прекратить ссоры" (имеется ввиду говорить о прекращении войны). В то же время вице-президент США отметил, что не знает на 100%, что сможет сделать Вашингтон. Но оптимизма сейчас больше, чем раньше.
"То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии - попытаться объединить вместе эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что мы сможем сделать. Однако я думаю, что мы очень стараемся. Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем двумя месяцами ранее", - резюмировал Вэнс.
Что еще сказал Вэнс
Напомним, что в этом же интервью вице-президент США выразил уверенность, что длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины. Он считает, что если не прекратить войну сейчас, то украинцы не смогут ее выиграть.
"Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.
Подробнее о заявлении вице-президент США - читайте в материале РБК-Украина.
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