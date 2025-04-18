Венс "оптимістично налаштований" на мир в Україні після погроз Рубіо вийти з переговорів

Відповідну заяву Венс зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні в Римі.

"Оскільки переговори тривають, я не буду їх заздалегідь оцінювати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", - заявив Джей Ді Венс.

Віцепрезидент США зазначив, що "навіть за останні 24 години є кілька цікавих речей, про які ми можемо повідомити".

Варто додати, що за кілька годин до цього держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп відмовиться від посередництва між Росією і Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак того, що угода може бути укладена.