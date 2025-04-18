Вэнс "оптимистично настроен" на мир в Украине после угроз Рубио выйти из переговоров

Соответствующее заявление Вэнс сделал во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме.

"Поскольку переговоры продолжаются, я не буду их заранее оценивать, но мы настроены оптимистично и надеемся, что сможем положить конец этой войне, этой очень жестокой войне", - заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США отметил, что "даже за последние 24 часа есть несколько интересных вещей, о которых мы можем сообщить".

Стоит добавить, что за несколько часов до этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от посредничества между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет четких признаков того, что соглашение может быть заключено.