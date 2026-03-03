Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану

"Президент (США Дональд Трамп – ред.) хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну – він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", - пояснив Венс.

Він також наголосив, що іранські ядерні об’єкти створювалися не лише для мирного збагачення урану, як це заявляє влада в Тегерані, а й із метою розробки ядерного озброєння. Водночас віцепрезидент підкреслив, що про тривалу військову операцію не йдеться:

"Трамп не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт... ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком і Афганістаном", - додав він.