Венс назвав ключову мету ударів США по Ірану

Головне завдання Сполучених Штатів щодо Ірану полягає в тому, щоб Тегеран ніколи не зміг володіти ядерною зброєю.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Президент (США Дональд Трамп – ред.) хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну – він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", - пояснив Венс.
Він також наголосив, що іранські ядерні об’єкти створювалися не лише для мирного збагачення урану, як це заявляє влада в Тегерані, а й із метою розробки ядерного озброєння. Водночас віцепрезидент підкреслив, що про тривалу військову операцію не йдеться:
"Трамп не дозволить країні вплутатися в багаторічний конфлікт... ми не збираємося втягуватися в проблеми, які у нас були з Іраком і Афганістаном", - додав він.
Нагадаємо, що 28 лютого 2026 року Ізраїль і США нанесли серію ударів по Ірану. Майже через добу після операції Дональд Трамп сказав, що причиною його рішення став провал останніх переговорів щодо нової ядерної угоди.
Станом на 3 березня бойові дії тривають. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, що США ще не почали сильно бити і велика хвиля атак настане незабаром.
Тим часом джерела CNN кажуть, що США готуються до посилення атак по Ірану в найближчі 24 години. За оцінками Вашингтона, оборона Ірану ослабла, тому тепер можна переходити до наступного етапу - знищення ракетного виробництва, дронів і військово-морського флоту.